Помогите пожалуйста зделать задачу. На одну юбку ходит 2 мотка шерсти сколько мотков уйдёт на 30 таких юбок

Математика
Помогите пожалуйста зделать задачу. На одну юбку ходит 2 мотка шерсти сколько мотков уйдёт на 30 таких юбок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*2=60 мотков на 30 юбок
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