Помогите пожалуйста зделать задачу. На одну юбку ходит 2 мотка шерсти сколько мотков уйдёт на 30 таких юбок

Математика

Помогите пожалуйста зделать задачу. На одну юбку ходит 2 мотка шерсти сколько мотков уйдёт на 30 таких юбок

Автор: Гость