Составляющие здорового образа жизни!!!? Пж очень нужно!!!! Срочно!!!!
Другие предметы
Составляющие здорового образа жизни!!!? Пж очень нужно!!!! Срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильное питание, занятия спортом, здоровый 8ми частовой сон, прогулки на свежем воздухе, отсутствие вредных привычек, прием витаминов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вставьте пропуски Mary_______Sheila_______(help) you with the housework,Dora? Dora Yes ,_______.She ______(do)the washing-up and she _______(ho...
История
Физика
Сколько энергии необходимо для плавления куска железа массой 4 килограмма взятог?? при температуре плавления удельная теплота плавления
Русский язык