Сколько энергии необходимо для плавления куска железа массой 4 килограмма взятог?? при температуре плавления удельная теплота плавления

Физика

Сколько энергии необходимо для плавления куска железа массой 4 килограмма взятог?? при температуре плавления удельная теплота плавления

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