Сколько энергии необходимо для плавления куска железа массой 4 килограмма взятог?? при температуре плавления удельная теплота плавления
Физика
Сколько энергии необходимо для плавления куска железа массой 4 килограмма взятог?? при температуре плавления удельная теплота плавления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Удельная теплота плавления железа r= 2,7 * 10^5 Q = r*m Q = 2,7 * 10^5 * 4 = 10,8 * 10^5 Дж
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