5 однородных предложений из любой книги! Помогите. Задали выписать 5 однородных п??едложений из любой одной книги.
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5 однородных предложений из любой книги! Помогите. Задали выписать 5 однородных п??едложений из любой одной книги.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петр Петрович говорил скучно,вяло,длинно,а иногда и очень туманно. Вдруг тонкий,свистящий,прерывистый звук раздался в воздухе. В вазе лежали фрукты:яблоки,апельсины,груши. Все в тающем дымке:холмы,перелески. С давних пор люди мечтали о добре,правде,счастье.
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