Гость: Гость:

Петр Петрович говорил скучно,вяло,длинно,а иногда и очень туманно. Вдруг тонкий,свистящий,прерывистый звук раздался в воздухе. В вазе лежали фрукты:яблоки,апельсины,груши. Все в тающем дымке:холмы,перелески. С давних пор люди мечтали о добре,правде,счастье.