Помогите решить тест срочно 17: в каком предложении сказуемое выраженно фразеоло??ическим оборотом а) Я буду выступать в заключительном концерте б) Всю дорогу пассажиры клевали носом в) Решайте быстрее! г) Человек должен ...

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Помогите решить тест срочно 17: в каком предложении сказуемое выраженно фразеоло??ическим оборотом а) Я буду выступать в заключительном концерте б) Всю дорогу пассажиры клевали носом в) Решайте быстрее! г) Человек должен стремиться к вышей цели 18: укажите предложение с составным именным сказуемым а) Родители не должны оставлять детей без присмотра б) В доме Коменданта я был принят как родной в Долго будет Калерия сниться г) Сестра начала учиться музыке в шесть лет 19 укажите предложение с составным глагольным сквзуемым а) По прогнозам синоптиков воскресенье ветер будет усиливаться Б) Бопре в отечестве своём был парикмахером в) Я был готов провалиться под землю г) Мы будем петь в хоре 20 в каком предложении глагол быть является глаголом связкой а) завтра будет гроза б) Пусть будет по вашему в) я буду выступать на этом концерте г) она будет хорошим специалистом 21 в какое из несогласованных определений нельзя заменить синонимичным согласованным? а) свитер из шерсти б) пиджак в клетку в) ученик первого класса г) платье цвета беж 22 в каком предложении есть глагол выступающий в роли дополнение? а) Мы намерены представить вам новых исполнителей б) Я должен найти ключ к этой тайне! в) проводник попросил провожающих покинуть вагон г) Продолжали упорно тренироваться 23 какое приложение пишется через дефис а) (товрищ) полковник б) (река) Ока в) храбрецы воины г ) (девушка) медсестра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17. б) Всю дорогу пассажиры клевали носом 18.  б) В доме Коменданта я был принят как родной 19.  в) Я был готов провалиться под землю 20.  г) она будет хорошим специалистом 21. в) ученик первого класса (первоклассник) 22. в) проводник попросил провожающих покинуть вагон 23.  в) храбрецы-воины
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