Причины восстановления монархии в Англии и Франции. Помогите, пожалуйста))

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В сентябре 1658 года умер правитель (« Лорд-протектор») Англии Оливер Кромвель. К этому времени Шотландия и Ирландия, ранее считавшиеся отдельными государствами, были присоединены к Английской республике. Англия была втянута в долгую и разорительную войну с Испанией. Экономическое положение страны значительно ухудшилось, число сторонников восстановления монархии быстро росло. Ещё в 1649 году, сразу после казни Карла I, его сын принц Карл, бежавший в Голландию, объявил себя законным королём Англии. Кромвель сумел подавить сопротивление роялистов только в 1651 году.Конфликт разрешился неожиданно. Популярный в армии генерал Джордж Монк, не попавший в правящую военную группу, двинул свои войска из Шотландии на Лондон и в феврале 1660 года совершил государственный переворот. Ламберт был арестован и брошен в Тауэр. Монк созвал новый парламент, вновь включив в его состав всех пострадавших от «Прайдовой чистки». Первый же принятый парламентом закон объявлял недействительными все республиканские правовые акты (принятые после 1648 года). Затем Монк был утверждён на посту главнокомандующего вооружёнными силами страны, после чего были назначены выборы нового парламента (март 1660).