Вставьте пропуски Mary_______Sheila_______(help) you with the housework,Dora? Dora Yes ,_______.She ______(do)the washing-up and she _______(hoover) on Fridays Mary Oh,that's nice
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Вставьте пропуски Mary_______Sheila_______(help) you with the housework,Dora? Dora Yes ,_______.She ______(do)the washing-up and she _______(hoover) on Fridays Mary Oh,that's nice
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Гость:
Какие? тема хоть какая?
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