Вставьте пропуски Mary_______Sheila_______(help) you with the housework,Dora? Dora Yes ,_______.She ______(do)the washing-up and she _______(hoover) on Fridays Mary Oh,that's nice

Английский язык
Вставьте пропуски Mary_______Sheila_______(help) you with the housework,Dora? Dora Yes ,_______.She ______(do)the washing-up and she _______(hoover) on Fridays Mary Oh,that's nice
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие? тема хоть какая?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Правитель Хорезма 11-13 в
Ответить
Физика
Сколько энергии необходимо для плавления куска железа массой 4 килограмма взятог?? при температуре плавления удельная теплота плавления
Ответить
История
Причины восстановления монархии в Англии и Франции. Помогите, пожалуйста))
Ответить
Русский язык
Зарничный куда падаед ударение
Ответить
Русский язык
Вот описание виртуальной зверушки в одной компьютерной игре: Питается клубнико?? и блюдами из неё. Самый настоящий сгусток энергии. Ей очень...
Ответить