Помогите! Вопросы: 6, 8, 9. Вопросы к сказке: "Сказка о мёртвой царевне и семи богатыр??х".
Литература
Помогите! Вопросы: 6, 8, 9. Вопросы к сказке: "Сказка о мёртвой царевне и семи богатыр??х".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Оброщаясь к зеркалу, царица хотела услышать что она самая красивая, румяная и самая милая на свете. Пушкин называет ее по разному потомучто с зеркальцом она была милая и шутила сним, а когда она узнала что царевна красивей ее, она была очень зла и полна черной завитсти. 2) Царевна была бела, румяней всех, черноброва. Очень добрая, милая, трудолюбивая, имеет кроткий нрав, скромна. 3) Богатырям свойствен такой характер: смелые, честные, мужественые, добрые. Они очень хорошо относились к царевне потомучто и она к ним хорошо относилась. Она помогала по дому когда братья охотились, готовила им еду и была добра с ними.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
История нового времени 1500-1800 Дата и название войны;Страны участницы;основные события;итоги войны пожалуйста срочно!!!!!!!!!
Английский язык
Вставьте пропуски Mary_______Sheila_______(help) you with the housework,Dora? Dora Yes ,_______.She ______(do)the washing-up and she _______(ho...
История