История нового времени 1500-1800 Дата и название войны;Страны участницы;основные события;итоги войны пожалуйста срочно!!!!!!!!!
История
История нового времени 1500-1800 Дата и название войны;Страны участницы;основные события;итоги войны пожалуйста срочно!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1812 год название Бородино страны участницы Россия и Немцы основные события посмотри или прочитай стих Бородино итоги войны 1837 да я новичок не судите строго! удачи в школе!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Вставьте пропуски Mary_______Sheila_______(help) you with the housework,Dora? Dora Yes ,_______.She ______(do)the washing-up and she _______(ho...
История
Физика
Сколько энергии необходимо для плавления куска железа массой 4 килограмма взятог?? при температуре плавления удельная теплота плавления