История нового времени 1500-1800 Дата и название войны;Страны участницы;основные события;итоги войны пожалуйста срочно!!!!!!!!!

История
История нового времени 1500-1800 Дата и название войны;Страны участницы;основные события;итоги войны пожалуйста срочно!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1812 год название Бородино  страны участницы Россия и Немцы основные события посмотри или прочитай стих Бородино итоги войны 1837                                                                                                                                                                                              да я новичок не судите строго! удачи в школе!
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