Замените выражение P так, чтобы получившийся после приведения подобных членов многочлен 2y^2-5by+7y^2+3by-5b^2+9y^2+2by+P не содержал переменной b.
Алгебра
Замените выражение P так, чтобы получившийся после приведения подобных членов многочлен 2y^2-5by+7y^2+3by-5b^2+9y^2+2by+P не содержал переменной b.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Замените выражение P так, чтобы получившийся после приведения подобных членов многочлен 4b^2y-3y^3-b^2+3-6b^2y+y3-2b+5y^3+2b2y-5+P не содержал переменной b 4b^2y-3y^3-b^2+3-6b^2y+y3-2b+5y^3+2b2y-5+P=4b^2y-6b^2y+2b^2y - 3y^3+y^3+5y^3-b^2 +3-2b -5+P = 3y^3-b^2-2b-2+P P=2b+b^2 тогда будет в ответе = 3y^3-2
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