В аудитории 8 двухместных парт. Какова вероятность того что при случайном рассажи??ании два данных студента из группы в 16 человек окажутся за одной партой?

Математика
В аудитории 8 двухместных парт. Какова вероятность того что при случайном рассажи??ании два данных студента из группы в 16 человек окажутся за одной партой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть один из студентов занял место. Тогда второму студенту нужно попасть на место рядом с ним вероятность такого события 1/15
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