В аудитории 8 двухместных парт. Какова вероятность того что при случайном рассажи??ании два данных студента из группы в 16 человек окажутся за одной партой?

Математика

В аудитории 8 двухместных парт. Какова вероятность того что при случайном рассажи??ании два данных студента из группы в 16 человек окажутся за одной партой?

Автор: Гость