Пожалуйста напишите как буто в тетрадке пишите
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Пожалуйста напишите как буто в тетрадке пишите
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Гость:
Волк- волчий, собака- собачья, обезьяна-обезьяний
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