Подскажите как решить задачу!!!!!Задача:дядя Фёдор с Шариком приготовили в кастрюл?? 8 литров морса.С помощью трёхлитровой и пятилитровой банок они разлили весь морс поровну.Как они это сделали? Таблица: 1 2 3 4 5 6 5 л.б. 3 л....
Математика
Подскажите как решить задачу!!!!!Задача:дядя Фёдор с Шариком приготовили в кастрюл?? 8 литров морса.С помощью трёхлитровой и пятилитровой банок они разлили весь морс поровну.Как они это сделали? Таблица: 1 2 3 4 5 6 5 л.б. 3 л.б. 8 л.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8: 2 = 4 л - поровну. Надо поделить по 4 литра: 1. Сначала перелили из кастрюли в 5-литровую банку 5 литров. в кастрюле осталось 3 литра 2. Затем перелили из 5-литровой банки в 3-литровую 3 литра. в 5-литровой осталось 2 литра. 3. Из 3-литровой перелили в кастрюлю 3 литра. в кастрюле стало 6 литров. 4. из 5-литровой банки перелили в 3-литровую 2 литра. в 5-литровой осталось 0 литров. в 3-литровой стало 2 литра. 5. из кастрюли перелили в 5-литровую 5 литров. в кастрюле остался 1 литр. 6. из 5-литровой перелили в 3-литровую 1 литр. в 5-литровой осталось 4 литра. 7. из 3-литрой все 3 литра перелили в кастрюлю, где оставался 1 литр. и в кастрюле стало 4 литра все!
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