Найдите наибольший общий знаменатель (НОЗ) чисел 6 8 9

Математика
Найдите наибольший общий знаменатель (НОЗ) чисел 6 8 9
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 = 2*3 8 = 2*2*2 9 = 3*3 НОЗ = НОК = 3*2*2*2*3 = 72 
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