Х (3) + 3х(2)-4х-12=0 (цифры в скобках это степени)
Математика
Х (3) + 3х(2)-4х-12=0 (цифры в скобках это степени)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6x-2x+10=0 вот и ответ ))))
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