Напишите, что бы вы написали на полосках. Мне нужно срочно. Скоро в школу а я забыла сделать.
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Напишите, что бы вы написали на полосках. Мне нужно срочно. Скоро в школу а я забыла сделать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клятва преданности Бернару виконту , с оговорками в случае нарушения кем либо из его мужчин или женщин данной клятвы, он становится его помощником с момента его призвания.
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