Юра купил несколько лотерейных билетов по цене 90 тенге. Он дал продавцу 800 тенге. С??олько тенге сдачи может получить Юра? а) 50тг, б)80 тг, в)90 тг, г) 70 тг

Математика

Юра купил несколько лотерейных билетов по цене 90 тенге. Он дал продавцу 800 тенге. С??олько тенге сдачи может получить Юра? а) 50тг, б)80 тг, в)90 тг, г) 70 тг

Автор: Гость