20 баллов!!!Напишите маленькое сочинение о том как вы понимаете вот это предложение,, Беззащитным стало лесное государство и в нем опять поселился страх''

Русский язык
20 баллов!!!Напишите маленькое сочинение о том как вы понимаете вот это предложение,, Беззащитным стало лесное государство и в нем опять поселился страх''
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