20 баллов!!!Напишите маленькое сочинение о том как вы понимаете вот это предложение,, Беззащитным стало лесное государство и в нем опять поселился страх''

Русский язык

20 баллов!!!Напишите маленькое сочинение о том как вы понимаете вот это предложение,, Беззащитным стало лесное государство и в нем опять поселился страх''

Автор: Гость