20 баллов.сочинение на тему "государственные символы-моя гордость" пожалуйста даю 20 баллов.

Гость: Гость:

Я родился в самой замечательной стране – в России. Я патриот, поэтому люблю свою страну. Для меня это самая лучшая страна, ведь именно в ней живут мои родители, подарившие мне жизнь, и в ней я вырос. Россия большая страна с безграничными возможностями. Я не понимаю тех, кто хочет отсюда уехать, как будто в других странах жизнь намного лучше. У нас самая красивая природа, с бескрайними полями, душистыми травами и ароматными цветами. В лесах растут великие и могучие деревья, которые зимой выглядят просто волшебно. Вообще зимним лесом можно восторгаться и восхищаться бесконечно. Даже приезжающие туристы ценят красоту русской природы. Мы должны беречь ее и ценить то, что у нас есть. Животных в наших лесах тоже много, только наши люди относятся к природе как к чему-то должному и совершенно ее не берегут. Земля в России полна различных полезных ископаемых, поэтому многими ресурсами мы обеспечиваем себя сами. Да и в другие страны поставляются наши ресурсы. Люди славятся своим гостеприимством и готовы помочь другим. Наша страна самая многонациональная и сейчас все нации живут в мире и дружбе. Только мы можем похвастаться разнообразием традиций и праздников. Наша национальная кухня несравнима ни с чьей другой кухней в мире. Я действительно горжусь своей страной. Наш народ не победить, ведь мы сильные духом и никогда не бросаем товарища в беде. Конечно в России, как и в других странах, есть свои проблемы, но они есть у всех стран. Поэтому не стоит искать лучшей жизни за рубежом, ведь не зря говорят о том, что хорошо везде, где нас нет. Есть иностранцы, которые хотят жить в нашей стране, поэтому мы должны ценить то, что имеем. Такой красивой и необъятной родины нет ни у кого, только у жителей нашей страны. Мы должны беречь Россию и гордиться, что родились именно здесь.