20 баллов. ТАРАКАНЫ . Отряд насекомых ! Ребят , напишите коротко о ТАРАКАНАХ для презентации ( 7 Класс ) 7 Класс В.В Латюшин В.А Шапкин. 66стр. Примерно как в этом учебнике и чтобы была новая информация ( О кровообращении н...

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Эти насекомые имеют плоское и вытянутое тело. У них совсем маленькая голова, большую часть которой составляет рот. Эти насекомые имеют два глаза, два усика и шесть ног. В то время, как некоторые из них имеют две пары крыльев, другие виды могут иметь лишь одну пару или не иметь крыльев вообще. Хитин большинства тараканов имеет черный или коричневый цвет. Но, некоторые из тропических видов имеют яркий хитин, красного, зеленого или желтого цвета. Иногда вам могут попадаться тараканы-альбиносы. Это тараканы, которые сбросили хитин в период линьки. Эти насекомые линяют несколько раз в год, когда перерастают свою шкуру, и в этот период они имеют белый цвет с черными глазами. Они восстанавливают хитин в течение 8-10 часов. Тараканы имеют белую кровь, которая свободно течет по их телу. Другими словами, они не имеют кровеносных сосудов, предназначенных для проведения крови. Даже сердце этого насекомого представлено одной трубкой, которая перекачивает кровь от передней к задней части тела. Тараканы имеют разные органы чувств на теле. В то время как усики помогают им добывать пищу, распознавая запах и прокладывая путь, органы чувств на теле помогают им ощущать прикосновения. Они имеют сложные глаза, которые позволяют им распознавать движение. Глаза этого насекомого имеют около 4.000 линз, которые помогают им видеть во всех направлениях одновременно. Когти на лапках способствуют движению. Считается, что волоски на ногах выступают в качестве чувствительных сенсоров. Возможно, вы слышали, что таракан может жить без головы. От части это так, поскольку мозг насекомого не в голове, он по всему телу. Потеря головы обернется для насекомого потерей небольшой части крови, но вредители погибают в течение десяти дней, в связи с отсутствием воды, поскольку он лишается рта и органов для питья, соответственно. Большинство тараканов ведут ночной образ жизни и избегают света, за исключением азиатской группы насекомых. Эти насекомые предпочитают влажные и теплые места, в то время как некоторые из тропических видов придерживаются среды с высокой температурой. Они также могут оставлять после себя неприятный запах. Поскольку вредители переносят микробов на своих телах, они вполне могут переносить и заболевания. У некоторых людей присутствие тараканов в квартире может вызывать аллергическую реакцию. Таким образом, заражение и распространение тараканов необходимо предотвратить и контролировать. Эти насекомые, как полагают, проводят большую часть своего времени (около 70%) отдыхая.