20. Установите соответствие: Материк А. Африка Б. Австралия В. Южная Америка Г. Северная Америка Д. Антарктида Е. Евразия Особенности 1. Почти посередине пересекается экватором 2. Наибольший по площади 3. Открыл...
Українська література
20. Установите соответствие: Материк А. Африка Б. Австралия В. Южная Америка Г. Северная Америка Д. Антарктида Е. Евразия Особенности 1. Почти посередине пересекается экватором 2. Наибольший по площади 3. Открыли голландцы в ХVII в. 4. Протекает самая большая по площади бассейна и самая многоводная на Земле река 5. Является южной полярной областью земного шара 6. До прихода европейцев на юге жили племена ацтеков и майя, которые занимались земледелием, умели обрабатывать металлы, строить большие дома из камня, имели свою письменность.
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Гость:
А-1 Е-2 В-6 Г-4 Д-5 Б-3 Ну,пусть будет так
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