20. Установите соответствие: Материк А. Африка Б. Австралия В. Южная Америка Г. Северная Америка Д. Антарктида Е. Евразия Особенности 1. Почти посередине пересекается экватором 2. Наибольший по площади 3. Открыл...

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20. Установите соответствие: Материк А. Африка Б. Австралия В. Южная Америка Г. Северная Америка Д. Антарктида Е. Евразия Особенности 1. Почти посередине пересекается экватором 2. Наибольший по площади 3. Открыли голландцы в ХVII в. 4. Протекает самая большая по площади бассейна и самая многоводная на Земле река 5. Является южной полярной областью земного шара 6. До прихода европейцев на юге жили племена ацтеков и майя, которые занимались земледелием, умели обрабатывать металлы, строить большие дома из камня, имели свою письменность.

Автор: Гость