20100 Вт сколько кВт??

Физика
20100 Вт сколько кВт??
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет ровно 20.1 кВт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Какую работу совершает вентилятор за 10 минут если его мощностЬ равна 30 ватт .
Ответить
История
Что было бы если бы Дмитрий Донской приследовал монголов до конца
Ответить
Алгебра
-m^3 -m^2n -mn^2 разложите на множители
Ответить
Математика
Решите пожалусто номер 10
Ответить
Английский язык
Сочинение на тему какую я бы придумал школьную форму
Ответить