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20100 Вт сколько кВт??
Физика
20100 Вт сколько кВт??
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет ровно 20.1 кВт
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