22-(560:у+43)=99 Решите плз
Математика
22-(560:у+43)=99 Решите плз
Ответ(ы):
Гость:
22-(560:у+43)=99 560:у+43=22-99560:у+43=-77560:у=-120у=-560/120у=-56/12у=-14/3у=-4 2/3
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