Как отмерить 1 литр воды с помощью 5 и 9 литровых ведер

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Как отмерить 1 литр воды с помощью 5 и 9 литровых ведер
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Гость:
1) 9-5=4(((((((---%$&-8
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