2-сынып математика Узындыктары 5см ,7см,4см,6см кесиндилер сыз Осы кесиндилердин кайсыларынн айырмасы2 см болады кайсысы косыедысы 1дм 1 см болады жардем бериндерши
Математика
2-сынып математика Узындыктары 5см ,7см,4см,6см кесиндилер сыз Осы кесиндилердин кайсыларынн айырмасы2 см болады кайсысы косыедысы 1дм 1 см болады жардем бериндерши
Ответ(ы):
Гость:
7-5=2см 6-4=2см 7см+4см=1дм1см 6см+5см=1дм1см
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