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Тендеу 11y-32y-127=45
Математика
Тендеу 11y-32y-127=45
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
11у-32у-127=45 11у-32у=45+127 11у-32у=172 -21у=172 у=172/(-21) у=8,19
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