Основой какого музыкального произведения становится поэзия

Музыка
Основой какого музыкального произведения становится поэзия
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Например, опера или балет.
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