Какой остров у южных берегов Австралии носит название крупного австралийского животного

География
Какой остров у южных берегов Австралии носит название крупного австралийского животного
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Остров Кенгуру. На юге в Большом Австралийском заливе. Рядом с Аделаидой. Главный населенный пункт острова Кенгуру - Кингскот.
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