Оцените периметр и площадь квадрата если: 2lt;аlt;6
Математика
Оцените периметр и площадь квадрата если: 2lt;аlt;6
Ответ(ы):
Гость:
1) 2 < a < 6 ; Pкв = 4а ; 2*4 < Р кв < 4*6 = 8 < Ркв < 24 ; Sкв = а в/кв ; 2 в/кв < S кв < 6 в/кв = 4 < S кв < 36.
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