Длина прямоугольного параллелепипеда 36см, ширина в 4 раза меньше, а высота на 7 см больше ширины. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда. Заранее спасибочки))))))))))))))
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда 36см, ширина в 4 раза меньше, а высота на 7 см больше ширины. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда. Заранее спасибочки))))))))))))))
Ответ(ы):
Гость:
1)36:4=9см - ширина; 2) 9+7=16см - высота; 3) V=авс=36*9*16=5184см куб.)))))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Русский язык
Спешите. вставте окончания прилогательных, обозначьте их падеж. укажите прилогат??льные мужского и среднего рода. чёрным пятном в лунный свет рынул...
Қазақ тiлi