Длина прямоугольного параллелепипеда 36см, ширина в 4 раза меньше, а высота на 7 см больше ширины. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда. Заранее спасибочки))))))))))))))

Математика

Длина прямоугольного параллелепипеда 36см, ширина в 4 раза меньше, а высота на 7 см больше ширины. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда. Заранее спасибочки))))))))))))))

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