1 денгей помогите срочно

Қазақ тiлi
1 денгей помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Менің сүйікті кейіпкерім- Шоқан. Шоқанның маған батылдығы, еңбекқорлығы ұнайды.Өзі бар болғаны отыз жас өмір сүрсе де артына өшпес мұра қалдырады. Əр елдің салт дәстүрлері мен танысып зерттеді. Шоқан Уəлиханов тарихшы, фольклоршы, этнограф, ағартушы ғалым.
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