Помогите составить 10 предложений со словом табиғат на казахском языке
Қазақ тiлi
Помогите составить 10 предложений со словом табиғат на казахском языке
Ответ(ы):
Гость:
Казахстанда жаксы табигат
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