Спишите,дополняя предложения существительными в дательном падеже с предлогами. 1. Мы подошли (к чему? куда?) к лесу,.

Русский язык

Спишите,дополняя предложения существительными в дательном падеже с предлогами. 1. Мы подошли (к чему? куда?) к лесу,.

Автор: Гость