Спишите,дополняя предложения существительными в дательном падеже с предлогами. 1. Мы подошли (к чему? куда?) к лесу,.

Русский язык
Спишите,дополняя предложения существительными в дательном падеже с предлогами. 1. Мы подошли (к чему? куда?) к лесу,.
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Ответ(ы):
Гость:
К дереву , к лошади , к реке к кустарнику , к оконцу
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