Які фантастичні істоти живуть у школі?
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Які фантастичні істоти живуть у школі?
Ответ(ы):
Гость:
Численні персонажі Гарі Поттера , включно з усіма дітьми і вчителями( звісно, якщо вважати, що магія - це фантастика) Волан-де Морт, Темний Лорд, Сіріус Блек, тощо акрамантул Арагог, неаполітанський мастиф, єдиноріг мракоборці тощо
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