Найдите значение выражения (-2/3 + (-2/15)) + (-1.85 + (-1.35)) Пожалуйста, помогите как можно бы??трее.

Математика
Найдите значение выражения (-2/3 + (-2/15)) + (-1.85 + (-1.35)) Пожалуйста, помогите как можно бы??трее.
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...=0,8+3,2=4 Ответ=4
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