Найдите значение выражения (-2/3 + (-2/15)) + (-1.85 + (-1.35)) Пожалуйста, помогите как можно бы??трее.

Математика

Найдите значение выражения (-2/3 + (-2/15)) + (-1.85 + (-1.35)) Пожалуйста, помогите как можно бы??трее.

Автор: Гость