Які комахи наші "друзі"? Які комахи наші "вороги"? Які комахи наші "наші сусіди"?
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Які комахи наші "друзі"? Які комахи наші "вороги"? Які комахи наші "наші сусіди"?
Ответ(ы):
Гость:
Друзі - ті комахи, які допомагають природі у сфері, яка стосується нас. Вороги - ті, які хочуть нам нашкодити. Сусіди - ті, чия діяльність нас не стосується (наприклад, опилення квіток)
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