Подобрать антонимы (сложные прилагательные) к словам серьезный, близорукий, непредусмотрительный, жестокосердный

Русский язык
Подобрать антонимы (сложные прилагательные) к словам серьезный, близорукий, непредусмотрительный, жестокосердный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Серьезный-легкомысленный бдизорукий-дальнозоркий жестокосердный-мягкосердечный
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