НАПИШИТЕ СМЕШНОЙ РАССКАЗ. Я СТАЛ ОДЕВАТЬСЯ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ..... (3-5 ПРЕЛОЖ)

Гость: Гость:

Я стал одеваться в полной темноте! Однажды у нас дома отключили свет.А был вечер и мама послала меня в магазин. Я открыл шкаф и взял кофту.Подумал что это штаны,натянул ноги в рукава.Услышал что, что-то трещит, позже понял что это кофта...Взял другую кофту.одел задом наперед.Подумал: Уже без разницы. Магазин закроется через пол часа.Я стал искать штаны. Нашел,одел...Осталось сапоги и куртка...Пошел за сапогами.Одел папины.Как нибуть дойду) Куртка...Одел мамино пальто..Пошел...Магазин закрыт......Короче говоря,я стал одеваться в полной темноте!