Откуда поступает а реки вода

География
Откуда поступает а реки вода
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из источника (родника) естественным образом вода выходит на поверхность земли и течет, образуя ручьи, которые по ходи движения встречают другие такие ручьи , собираются в большие потоки, образуя речушки, они в свою очередь снова встречают другие речушки и образуют крупные реки.
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