Откуда поступает а реки вода

Гость: Гость:

Из источника (родника) естественным образом вода выходит на поверхность земли и течет, образуя ручьи, которые по ходи движения встречают другие такие ручьи , собираются в большие потоки, образуя речушки, они в свою очередь снова встречают другие речушки и образуют крупные реки.