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Синквей с мастером фидий
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Синквей с мастером фидий
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Фидий - это великий греческий скульптор
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