ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СДЕЛАТЬ фонетический разбор слова вуаль под цифрой 1(кто не помнит!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!

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ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СДЕЛАТЬ фонетический разбор слова вуаль под цифрой 1(кто не помнит!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость