ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СДЕЛАТЬ фонетический разбор слова вуаль под цифрой 1(кто не помнит!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!

Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СДЕЛАТЬ фонетический разбор слова вуаль под цифрой 1(кто не помнит!!!!!!!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Как ты понимаешь фразу поднималась вся Русь на борьбу с врагом
Ответить
Русский язык
Прочитай стихотварение. Какое настроение возникает после его прочтения? Объясни, почему. Выпиши глаголы. Определи их время и число. Рябина На ...
Ответить
Математика
Юрий Гагврин родился в 1934 году,а в 1961 году совершил космический полёт на корабле В??сток вокруг Земли.Сколько лет было Гагарину?
Ответить
Алгебра
Помогите плезки , пишу чтобы было 20 символов
Ответить
Математика
Надо решить примеры столбиком: 43776:96= и 102482:214=
Ответить