Юрий Гагврин родился в 1934 году,а в 1961 году совершил космический полёт на корабле В??сток вокруг Земли.Сколько лет было Гагарину?

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Юрий Гагврин родился в 1934 году,а в 1961 году совершил космический полёт на корабле В??сток вокруг Земли.Сколько лет было Гагарину?

Автор: Гость