Юрий Гагврин родился в 1934 году,а в 1961 году совершил космический полёт на корабле В??сток вокруг Земли.Сколько лет было Гагарину?

Математика
Юрий Гагврин родился в 1934 году,а в 1961 году совершил космический полёт на корабле В??сток вокруг Земли.Сколько лет было Гагарину?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
27 лет было  Юрию Гагарину
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите плезки , пишу чтобы было 20 символов
Ответить
Математика
Надо решить примеры столбиком: 43776:96= и 102482:214=
Ответить
Русский язык
Прочитай. спиши предложения, вставляя нужные слова и буквы. Подчеркни прилагательные волнистой линией. В марте стояла ..... погода. Ночью луж.. пок...
Ответить
Русский язык
Прочитайте предложения и отметьте однородные члены предложения. На карте России мы отметили самые большие реки Сибири: Обь, Енисей и Лену.Кот выг...
Ответить
Математика
Найдите сумму тридцати первых членов последовательности заданной формулой аn =3n+4
Ответить