Юрий Гагврин родился в 1934 году,а в 1961 году совершил космический полёт на корабле В??сток вокруг Земли.Сколько лет было Гагарину?
Математика
Юрий Гагврин родился в 1934 году,а в 1961 году совершил космический полёт на корабле В??сток вокруг Земли.Сколько лет было Гагарину?
Ответ(ы):
Гость:
27 лет было Юрию Гагарину
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай. спиши предложения, вставляя нужные слова и буквы. Подчеркни прилагательные волнистой линией. В марте стояла ..... погода. Ночью луж.. пок...
Русский язык
Прочитайте предложения и отметьте однородные члены предложения. На карте России мы отметили самые большие реки Сибири: Обь, Енисей и Лену.Кот выг...