Прочитай. спиши предложения, вставляя нужные слова и буквы. Подчеркни прилагательные волнистой линией. В марте стояла ..... погода. Ночью луж.. покрывались ...... л..дом. Днем солнышко растапливало сне. и лё. . По ..... дорогам...

Русский язык

Прочитай. спиши предложения, вставляя нужные слова и буквы. Подчеркни прилагательные волнистой линией. В марте стояла ..... погода. Ночью луж.. покрывались ...... л..дом. Днем солнышко растапливало сне. и лё. . По ..... дорогам б.жали ..... руч.и.

Автор: Гость