Прочитай. спиши предложения, вставляя нужные слова и буквы. Подчеркни прилагательные волнистой линией. В марте стояла ..... погода. Ночью луж.. покрывались ...... л..дом. Днем солнышко растапливало сне. и лё. . По ..... дорогам...

Русский язык
Прочитай. спиши предложения, вставляя нужные слова и буквы. Подчеркни прилагательные волнистой линией. В марте стояла ..... погода. Ночью луж.. покрывались ...... л..дом. Днем солнышко растапливало сне. и лё. . По ..... дорогам б.жали ..... руч.и.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
В марте стояла ХОЛОДНАЯ погода. Ночью лужи покрывались ТОНКИМ льдом. Днём солнышко растапливало снег и лёд. По МОКРЫМ дорогам бежали ВЕСЕННИЕ ручьи.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитайте предложения и отметьте однородные члены предложения. На карте России мы отметили самые большие реки Сибири: Обь, Енисей и Лену.Кот выг...
Ответить
Математика
Найдите сумму тридцати первых членов последовательности заданной формулой аn =3n+4
Ответить
Математика
Помогите срочно решите столбиком 3340:20 6020:70
Ответить
Английский язык
Помогите составить меню на английском языке с переводом на русский язык и с ценам??
Ответить
Русский язык
Срочно помогите с ответами.
Ответить