Прочитай. спиши предложения, вставляя нужные слова и буквы. Подчеркни прилагательные волнистой линией. В марте стояла ..... погода. Ночью луж.. покрывались ...... л..дом. Днем солнышко растапливало сне. и лё. . По ..... дорогам...
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Прочитай. спиши предложения, вставляя нужные слова и буквы. Подчеркни прилагательные волнистой линией. В марте стояла ..... погода. Ночью луж.. покрывались ...... л..дом. Днем солнышко растапливало сне. и лё. . По ..... дорогам б.жали ..... руч.и.
Ответ(ы):
Гость:
В марте стояла ХОЛОДНАЯ погода. Ночью лужи покрывались ТОНКИМ льдом. Днём солнышко растапливало снег и лёд. По МОКРЫМ дорогам бежали ВЕСЕННИЕ ручьи.
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