Помогите плезки , пишу чтобы было 20 символов
Алгебра
Помогите плезки , пишу чтобы было 20 символов
Ответ(ы):
Гость:
Log₃40,5+log₃6=log₃(40,5*6)=log₃243=log₃3⁵=5*log₃3=5.
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