Надо решить примеры столбиком: 43776:96= и 102482:214=
Математика
Надо решить примеры столбиком: 43776:96= и 102482:214=
Ответ(ы):
Гость:
43776/96 =456 -384 537 - 480 576 -576 0 следующий 102483/214=478 - 856 1688 - 1498 1903 - 1712 191остаток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай. спиши предложения, вставляя нужные слова и буквы. Подчеркни прилагательные волнистой линией. В марте стояла ..... погода. Ночью луж.. пок...
Русский язык
Прочитайте предложения и отметьте однородные члены предложения. На карте России мы отметили самые большие реки Сибири: Обь, Енисей и Лену.Кот выг...
Математика