Как ты понимаешь фразу поднималась вся Русь на борьбу с врагом

Литература
Как ты понимаешь фразу поднималась вся Русь на борьбу с врагом
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Автор: Гость
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Гость:
Это значит что Русичи защищают свою Русь
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