Как ты понимаешь фразу поднималась вся Русь на борьбу с врагом
Литература
Как ты понимаешь фразу поднималась вся Русь на борьбу с врагом
Ответ(ы):
Гость:
Это значит что Русичи защищают свою Русь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай стихотварение. Какое настроение возникает после его прочтения? Объясни, почему. Выпиши глаголы. Определи их время и число. Рябина На ...
Математика
Юрий Гагврин родился в 1934 году,а в 1961 году совершил космический полёт на корабле В??сток вокруг Земли.Сколько лет было Гагарину?