Менин ажем оте шебер адам
Қазақ тiлi
Менин ажем оте шебер адам
Ответ(ы):
Гость:
Мен əжемді мақтан тұтамын. Себебі əжем қолынан бал тамған өте шебер кісі. Асты өте дәмді дайындайды. Ал, іске келсек құрақ көрпетігеді. кесте, тоқыма тоқиды. Əжем бізге де өз білгенін үйретеді. Мен əжемді қатты жақсы көрем.
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