Прочитай стихотворения. Объясни , почему в нём часто повторяется прилагательное "??ёлтый". Выпиши его вместе с существительным, которому оно относится. Сольнечный, жаркий, Жёлтый поток Льётся в пустыне На жёлтый песок. В...

Русский язык

Прочитай стихотворения. Объясни , почему в нём часто повторяется прилагательное "??ёлтый". Выпиши его вместе с существительным, которому оно относится. Сольнечный, жаркий, Жёлтый поток Льётся в пустыне На жёлтый песок. В воздух жёлтом И плотном, как мёд, Жёлтая птица Неслышно плывет, Суслик свистит, Сусличонка зовёт. Жёлтый верблюд К горизонту идёт. За горизонтом Где-то вдали Канал И полоска Зелёной земли.

Автор: Гость