Прочитай стихотворения. Объясни , почему в нём часто повторяется прилагательное "??ёлтый". Выпиши его вместе с существительным, которому оно относится. Сольнечный, жаркий, Жёлтый поток Льётся в пустыне На жёлтый песок. В...
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Прочитай стихотворения. Объясни , почему в нём часто повторяется прилагательное "??ёлтый". Выпиши его вместе с существительным, которому оно относится. Сольнечный, жаркий, Жёлтый поток Льётся в пустыне На жёлтый песок. В воздух жёлтом И плотном, как мёд, Жёлтая птица Неслышно плывет, Суслик свистит, Сусличонка зовёт. Жёлтый верблюд К горизонту идёт. За горизонтом Где-то вдали Канал И полоска Зелёной земли.
Ответ(ы):
Гость:
Желтый часто употребляется, потому что это основной (главный) цвет пустыни. Желтый поток, желтый песок, воздухе желтом, желтая птица, желтый верблюд.
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