Прочитай стихотворения. Объясни , почему в нём часто повторяется прилагательное "??ёлтый". Выпиши его вместе с существительным, которому оно относится. Сольнечный, жаркий, Жёлтый поток Льётся в пустыне На жёлтый песок. В...

Русский язык
Прочитай стихотворения. Объясни , почему в нём часто повторяется прилагательное "??ёлтый". Выпиши его вместе с существительным, которому оно относится. Сольнечный, жаркий, Жёлтый поток Льётся в пустыне На жёлтый песок. В воздух жёлтом И плотном, как мёд, Жёлтая птица Неслышно плывет, Суслик свистит, Сусличонка зовёт. Жёлтый верблюд К горизонту идёт. За горизонтом Где-то вдали Канал И полоска Зелёной земли.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Желтый часто употребляется, потому что это основной (главный) цвет пустыни. Желтый поток, желтый песок, воздухе желтом, желтая птица, желтый верблюд.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
НАПИШИТЕ СМЕШНОЙ РАССКАЗ. Я СТАЛ ОДЕВАТЬСЯ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ..... (3-5 ПРЕЛОЖ)
Ответить
Литература
Составь список своих потребностей.
Ответить
Қазақ тiлi
Ответьте с 9 по 15. Внутри фотка, хорошего качества) баллов 30:)
Ответить
География
Откуда поступает а реки вода
Ответить
Русский язык
Пишите,дополняя предложения существительными в дательном падеже с предлогами. 1. Мы подошли (к чему? куда?) к лесу,... .
Ответить