Решить примеры в столбик 43776:96= и 120482:214=

Математика
Решить примеры в столбик 43776:96= и 120482:214=
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Ответ(ы):
Гость:
43776:96=456 120482:214=563
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