Помогите срочно!!!!!! Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону правильного восьмиугольника, вписанного в ту же окружность.

Геометрия
Помогите срочно!!!!!! Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите сторону правильного восьмиугольника, вписанного в ту же окружность.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Найдём радиус описанной окружности. Длина стороны равна 45:3=15 см. Длина радиуса равна 2/3 медианы треугольника. Медиана этого треугольника равна стороне треугольника умноженной на синус 60 градусов см см Если поделить восьмиугольник на 8 треугольников, то угол, у центра окружности будет составлять 360⁰:8=45⁰.  Треугольник равнобедренный, так как две его  стороны от центра круга равны R.  Угол между ними равен 45⁰. Противолежащая сторона и будет стороной восьмиугольника. Применим теорему косинусов для нахождения искомой стороны см Ответ: сторона восьмиугольника равна  см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай стихотворения. Объясни , почему в нём часто повторяется прилагательное "??ёлтый". Выпиши его вместе с существительным, которому оно относи...
Ответить
Русский язык
НАПИШИТЕ СМЕШНОЙ РАССКАЗ. Я СТАЛ ОДЕВАТЬСЯ В ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ..... (3-5 ПРЕЛОЖ)
Ответить
Литература
Составь список своих потребностей.
Ответить
Қазақ тiлi
Ответьте с 9 по 15. Внутри фотка, хорошего качества) баллов 30:)
Ответить
География
Откуда поступает а реки вода
Ответить